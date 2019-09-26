Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек

2 фото
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Укрепление гривны на Украине: «Завтра в страну пойдут эшелоны долларов»

REGNUM26 сентября в 06:06

Официальный курс евро снизился на 20 копеек

РИА Новости26 сентября в 06:04

Гривна бьёт новые рекорды. Надолго ли?

Украина.ру26 сентября в 01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:41, Вашингтон
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

Вести.Ru 13:01
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Политика

Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Наука

В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика

Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Политика

Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Политика

Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Армия и оружие

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.
Российская газета 17:36
Космос

В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире

После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией.
ТАСС вчера в 09:46
Футбол

Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

РБК 14:10
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Происшествия

На горящей плавбазе в Сахалинской области произошел хлопок

Газета.Ru 13:50
Экономика

Челябинский электронный завод остановил производство анодов

Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
Общественное телевидение России вчера в 09:29
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес

Волочкова подняла волну паники, намекнув на кончину Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова выложила в своем инстаграме архивное видео со своего выступления в шоу "Ледниковый период", где Анастасия Заворотнюк была ведущей.
Газета.Ru 14:35
Политика

Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов

Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £ 126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра "одним из лучших своих друзей".
РБК 03:47
Политика

Киев заявил о неготовности возобновить авиасообщение с Россией

Криклий добавил, что возобновление прямого авиасообщения между Украиной и Россией будет сигналом внешнему миру о том, что "никаких проблем у нас с ними нет".
ИА Новороссия вчера в 09:30
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс 16:57
Армия и оружие

Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал «Панцирь-С1»

Lenta.ru 05:38
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

РИА Новости 17:46
Футбол

Борнмут — Вест Хэм 2:2

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Космос

Главный двигатель европейской ракеты Ariane 6 успешно прошел испытания

N+1 05:11
Происшествия

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США

В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Экономика

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК вчера в 14:43
Общество

Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года

Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.
Primpress.ru 07:10
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное