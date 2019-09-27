Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
News.ru вчера в 09:00
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Здоровье
Ученые: Популярное средство от изжоги может вызывать рак
В Индии специалисты выразили требование надавить на производителей «Ранитидина», чтобы те провели проверку препарата, сообщает MedikForum.Ученые узнали, что в составе «Ранитидина» содержится компонент диметилнитрозамин, который, по мнению специалистов, может являться канцерогеном и стать причиной рака.
UfaTime.ru вчера в 14:16
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Космос
10 самых убыточных космических миссий в истории
Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Армия и оружие
Подготовка «прорыва»: военных ВСУ готовят на убой для прикрытия нацгвардейцев на Донбассе
В 06.05 боевики 59 бригады ВСУ, из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» обстреляли район н.п. Нижнее Лозовое, выпустив при этом 10 снарядов.
Rusvesna.su 27 сентября в 23:30
Авто
Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка
Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews вчера в 02:54
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 27 сентября в 06:06
Происшествия
МЧС: Землетрясение в Забайкалье прошло без последствий
Землетрясение, зарегистрированное 29 сентября на территории Амурской области, прошло для Забайкальского края без последствий.
Zab.RU 03:45
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Футбол
Во время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро
ProstoProSport 03:50
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Политика
Парламентские выборы стартовали в Австрии
Согласно прогнозам, фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, вновь вступит в должность канцлера.
Политика Сегодня 00:43
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Единоборства
Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator
На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН 04:03
Происшествия
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
В Саудовской Аравии во время конфликта в Джиде погиб бригадный генерал королевской охраны Абдель Азиз Фахем.
RT на русском 03:52
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Космос
Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания
Европейское космическое агентство сообщило, что испытания двигателя первой ступени будущей европейской ракеты Ariane 6 успешно завершились.
Rusargument вчера в 18:59
Наука
Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море
В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Наука
Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках
Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38