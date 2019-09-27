Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Курсы валют на сегодня, 27 сентября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг26 сентября в 17:17

Доллар и евро несколько подросли по сравнению с предыдущим днем

Кавказ Пост26 сентября в 08:38

Официальный курс евро снизился на 20 копеек

РИА Новости26 сентября в 06:04

Укрепление гривны на Украине: «Завтра в страну пойдут эшелоны долларов»

REGNUM26 сентября в 06:06

Гривна бьёт новые рекорды. Надолго ли?

Украина.ру26 сентября в 01:04
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Музыка

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

News.ru вчера в 09:00
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Здоровье

Ученые: Популярное средство от изжоги может вызывать рак

В Индии специалисты выразили требование надавить на производителей «Ранитидина», чтобы те провели проверку препарата, сообщает MedikForum.Ученые узнали, что в составе «Ранитидина» содержится компонент диметилнитрозамин, который, по мнению специалистов, может являться канцерогеном и стать причиной рака.
UfaTime.ru вчера в 14:16
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Космос

10 самых убыточных космических миссий в истории

Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Происшествия

Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Армия и оружие

Подготовка «прорыва»: военных ВСУ готовят на убой для прикрытия нацгвардейцев на Донбассе

В 06.05 боевики 59 бригады ВСУ, из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» обстреляли район н.п. Нижнее Лозовое, выпустив при этом 10 снарядов.
Rusvesna.su 27 сентября в 23:30
Авто

Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка

Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews вчера в 02:54
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 27 сентября в 06:06
Происшествия

МЧС: Землетрясение в Забайкалье прошло без последствий

Землетрясение, зарегистрированное 29 сентября на территории Амурской области, прошло для Забайкальского края без последствий.
Zab.RU 03:45
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Волейбол

Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

ТАСС 03:18
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Футбол

Во время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро

ProstoProSport 03:50
Общество

Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли

ТАСС 03:23
Авто

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Политика

Парламентские выборы стартовали в Австрии

Согласно прогнозам, фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, вновь вступит в должность канцлера.
Политика Сегодня 00:43
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Единоборства

Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator

На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН 04:03
Происшествия

В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны

В Саудовской Аравии во время конфликта в Джиде погиб бригадный генерал королевской охраны Абдель Азиз Фахем.
RT на русском 03:52
Экономика

Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани

Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Космос

Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания

Европейское космическое агентство сообщило, что испытания двигателя первой ступени будущей европейской ракеты Ariane 6 успешно завершились.
Rusargument вчера в 18:59
Наука

Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море

В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Наука

Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках

Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38
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