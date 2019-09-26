Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 26 сентября повысился на 0.08%
АК&М26 сентября в 03:33
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«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
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Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
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Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
Религия
Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода
В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
Известия Мордовии вчера в 09:58
Космос
Американцы: Венера могла быть курортной планетой
Rusargument вчера в 08:29
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
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Москва 24 вчера в 21:23
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон
Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
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Умер великий режиссер Марк Захаров
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Экономика
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Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости 27 сентября в 13:05
Политика
Президент Грузии выступила за диалог между Тбилиси и Москвой
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна попробовать придти к диалогу с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 27 сентября в 05:41
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Культура
Японский разработчик Хидэо Кодзима появится в эфире Первого канала
Эфир с участием автора серии игр Metal Gear, а также разработчика Castlevania, Policenauts и ряда других проектов появится в эфире Первого канала в четверг, 3 октября.
Чемпионат вчера в 10:46
Экономика
Почти 9% бензина в России является контрафактом
Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
Республика Татарстан 26 сентября в 04:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com вчера в 04:04
Политика
Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»
Московский Комсомолец вчера в 09:26
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ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00