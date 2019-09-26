Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Доллар и евро несколько подросли по сравнению с предыдущим днем

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 26 сентября повысился на 0.08%

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Гривна бьёт новые рекорды. Надолго ли?

Украина.ру26 сентября в 01:04
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
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«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

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Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
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В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
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Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

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Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
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В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
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Космос

Американцы: Венера могла быть курортной планетой

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Наука

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Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 вчера в 21:23
Происшествия

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ТАСС вчера в 11:25
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
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Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Экономика

«Фридом финанс» может купить еще одного брокера

Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости 27 сентября в 13:05
Политика

Президент Грузии выступила за диалог между Тбилиси и Москвой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна попробовать придти к диалогу с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 27 сентября в 05:41
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Культура

Японский разработчик Хидэо Кодзима появится в эфире Первого канала

Эфир с участием автора серии игр Metal Gear, а также разработчика Castlevania, Policenauts и ряда других проектов появится в эфире Первого канала в четверг, 3 октября.
Чемпионат вчера в 10:46
Экономика

Почти 9% бензина в России является контрафактом

Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
Республика Татарстан 26 сентября в 04:00
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

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Известия вчера в 02:14
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Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
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Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
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Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
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По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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