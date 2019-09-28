Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США
По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском 22:27
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Экономика
Ищенко прокомментировал происходящее в экономике Украины
Политолог Ростислав Ищенко оценил текущее состояние украинской экономики и пришел к выводу, что украинское «финансовое чудо» ведет страну к еще большему кризису.
Политическая Экспертиза 14:52
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 23:07
Политика
Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 26 сентября в 10:14
Политика
Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости 23:25
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Киберспорт
Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября
Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.
Cyber.sports.ru 26 сентября в 15:39
Гаджеты
Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года
Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.
The GEEK 14:34
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия 21:37
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:25
Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 13:05
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны
Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Экономика
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
В начале года местным властям были даны рекомендации повысить зарплаты этой категории граждан.
Российская газета 22:00
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Политика
Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге
Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.
Военное обозрение 04:08
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия 19:59