Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Доллар по официальному курсу ЦБ РФ вырос до 66,62 рубля, а евро снизился на 21 копейку

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 сентября в размере 66,6235 руб

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Курс валют от Центробанка: доллар пойдёт вверх, евро - вниз

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Коммерсантъ 17:48
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