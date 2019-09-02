Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Авто
Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры
Российская газета 03:27
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане
Российский журналист и блогер Юрий Дудь снял фильм про трагедию в Беслане, которой в этом году исполнилось 15 лет.
Московский Комсомолец 04:57
Экономика
Ураган Дориан может стоить страховым компаниям $25 млрд
По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, убытки страховых компаний, связанные с ураганом Дорианом, составят от $5 млрд до $40 млрд.
Коммерсантъ 17:48
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Общество
Умерла единственная в мире переводчица Корана
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
Lenta.ru 09:37
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в воскресенье, 1 сентября.
РБК вчера в 15:52
Политика
В Берлине начнут подготовку саммита «нормандской четвёрки»
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" пройдёт 2 сентября в рамках подготовки к саммиту.
Life.ru вчера в 18:49
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.
РИА Новости 14:05
Космос
Власти Ирана опровергли информацию о неудачном запуске спутника
МедиаКорСеть 30 августа в 09:42
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Политика
Основатель Pink Floyd выступил в поддержку Ассанжа
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил с концертом у здания МВД Великобритании для поддержки основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 15:55
Футбол
«Краснодар» купил Сорокина и оставил его в годичную аренду в «Рубине»
ProstoProSport 15:02
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.
Российская газета вчера в 00:46