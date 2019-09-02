Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Космос
Ученые, возможно, обнаружили вулканически активный спутник экзопланеты
AstroNews.ru 31 августа в 02:03
Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".
РИА Новости 13:10
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Политика
Президента чуть не разорвали на части в Тулуне – новости 2 сентября
Желающих рассказать президенту о своих проблемах было так много, что его едва не разорвали на части.
ИрСити 19:22
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Политика
Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ вчера в 19:08
Футбол
ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 14:20
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета 09:05
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Футбол
ФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»
Футбольный клуб «Ростов» получил проект расторжения договора об аренде стадиона «Ростов Арена» от компании «Спорт-Инжиниринг».
161.ru 13:30
Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 17:43
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Происшествия
От взрыва в Кабуле пострадали десятки людей. Пятеро погибли
Пять человек были убиты, не менее 50 получили различные ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц Кабула, сообщает 2 сентября афганский телеканал TOLO News.
REGNUM 16:00
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46