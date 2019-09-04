Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Армия и оружие
В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.
RT на русском 09:45
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.
News.ru 01:46
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Армия и оружие
В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах
Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Авто
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей Aurus
«Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин», — рассказал министр.
Автоновости дня вчера в 23:26
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Российская газета 02:14
Политика
КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна
Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.
RT на русском 07:44
Шоу-бизнес
Ханна назвала имя дочери в ее первый день рождения
"С Днем Рождения красавицу умницу дочку", "Имя обычное, можно было не скрывать", "Адриана Павловна Курьянова, звучит", "Какое красивое имя", "Очень красивое имя. счастья и крепкого здоровья", - написали в комментариях.
Passion.ru 07:47
Общество
В Роскачестве составили идеальный завтрак для школьников
Эксперты Роскачества назвали продукты, которые лучше всего подойдут для детского завтрака.
Доктор Питер 03:12
Армия и оружие
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов
Российская газета 02:50
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Наука
Создан тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи
Достаточно простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи разработан группой ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания) вместе с коллегами из Массачусетского технологического института (США).
Ugpressa.ru 04:56
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Политика
Иран назвал сумму для возврата к ядерной сделке
Как отметил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, если европейцы действительно заинтересованы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), они должны предоставить Тегерану кредит в 15 млрд долларов.
IslamNews 07:33
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия
Раскрыта подготовка бойни в школе в годовщину Беслана
Теракт в школе Беслана произошел 1–3 сентября 2004 года.
Lenta.ru 08:47
Игры
После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер
Goroday.ru 07:16
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество
Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Кино
Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel
Персонаж Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Культуромания 10:28
Музыка
Михаил Боярский показал клип на песню «Хорошего Питера»
Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню "Хорошего Питера" на телеканале "78".
РИА Новости 05:50
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35