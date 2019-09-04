Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.

Происшествия Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.

Армия и оружие В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.

Армия и оружие В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.

Авто Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей Aurus «Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин», — рассказал министр.

Политика КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

Шоу-бизнес Ханна назвала имя дочери в ее первый день рождения "С Днем Рождения красавицу умницу дочку", "Имя обычное, можно было не скрывать", "Адриана Павловна Курьянова, звучит", "Какое красивое имя", "Очень красивое имя. счастья и крепкого здоровья", - написали в комментариях.

Общество В Роскачестве составили идеальный завтрак для школьников Эксперты Роскачества назвали продукты, которые лучше всего подойдут для детского завтрака.

Гаджеты Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.

Происшествия Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.

Общество В Москве трансгендер женился в СИЗО Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.

Наука Создан тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи Достаточно простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи разработан группой ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания) вместе с коллегами из Массачусетского технологического института (США).

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.

Политика Иран назвал сумму для возврата к ядерной сделке Как отметил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, если европейцы действительно заинтересованы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), они должны предоставить Тегерану кредит в 15 млрд долларов.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Общество Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.

Кино Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel Персонаж Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.

Музыка Михаил Боярский показал клип на песню «Хорошего Питера» Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню "Хорошего Питера" на телеканале "78".