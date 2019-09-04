Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

До решения ЦБ РФ рубль не выйдет из диапазона

REGNUM08:47

Официальный курс евро снизился на 14 копеек

РИА Новости07:38

ЦБ РФ понизил на 5 сентября курс доллара до 66,5 рубля

ТАСС07:45

Центробанк откорректировал «в минус» официальные курсы доллара и евро

Интересант07:40

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru07:59

ЦБ РФ установил курс евро с 5 сентября в размере 73,0638 руб

Финмаркет07:35

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 сентября в размере 73.0638 руб. против 73.2032 руб. на 4 сентября

АК&М08:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Политика

Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября

Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Армия и оружие

В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.
RT на русском 09:45
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.
News.ru 01:46
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Армия и оружие

В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах

Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Авто

Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей Aurus

«Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин», — рассказал министр.
Автоновости дня вчера в 23:26
Политика

Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Российская газета 02:14
Политика

КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.
RT на русском 07:44
Шоу-бизнес

Ханна назвала имя дочери в ее первый день рождения

"С Днем Рождения красавицу умницу дочку", "Имя обычное, можно было не скрывать", "Адриана Павловна Курьянова, звучит", "Какое красивое имя", "Очень красивое имя. счастья и крепкого здоровья", - написали в комментариях.
Passion.ru 07:47
Общество

В Роскачестве составили идеальный завтрак для школьников

Эксперты Роскачества назвали продукты, которые лучше всего подойдут для детского завтрака.
Доктор Питер 03:12
Армия и оружие

Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов

Российская газета 02:50
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Происшествия

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли

В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Общество

В Москве трансгендер женился в СИЗО

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Наука

Создан тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи

Достаточно простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи разработан группой ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания) вместе с коллегами из Массачусетского технологического института (США).
Ugpressa.ru 04:56
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Политика

Иран назвал сумму для возврата к ядерной сделке

Как отметил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, если европейцы действительно заинтересованы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), они должны предоставить Тегерану кредит в 15 млрд долларов.
IslamNews 07:33
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия

Раскрыта подготовка бойни в школе в годовщину Беслана

Теракт в школе Беслана произошел 1–3 сентября 2004 года.
Lenta.ru 08:47
Игры

После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер

Goroday.ru 07:16
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного

ТАСС 09:56
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество

Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Кино

Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel

Персонаж Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Культуромания 10:28
Музыка

Михаил Боярский показал клип на песню «Хорошего Питера»

Актер и певец Михаил Боярский представил атмосферный клип на песню "Хорошего Питера" на телеканале "78".
РИА Новости 05:50
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное