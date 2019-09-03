Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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В августе зафиксирован заметный рост инфляционных ожиданий белорусов
В июле НББ отмечал, что основной причиной сохранения высоких инфляционных ожиданий населения Белоруссии является опережающая динамика роста административно регулируемых цен.
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Общество
В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма
Члены рабочей группы по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили площадку на месте снесенной телебашни из списка возможных мест под возведение собора, передает «Екатеринбург онлайн».
РБК 05:43
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
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Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
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Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Футбол
ФК «Ростов» может расторгнуть договор аренды на «Ростов Арену»
Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена».
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Единоборства
Нурмагомедов назвал основной критерий величия
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел на финишную прямую подготовки ко второй защите титула.
Газета.Ru 05:54
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия 12:03
Единоборства
Промоутер назвал первого соперника боксера Усика в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой 12 октября против голландца Тайрона Спонга, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.
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Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
Дельфинарий загорелся в Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
Происшествия
Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри
Редкую и сложную операцию провели детские хирурги тюменской ОКБ №2: они удалили у десятилетней девочки опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.
Российская газета 02:26
Кино
Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3»
В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.
ИнфоСМИ 03:50
Интернет
У Instagram появится аналог из Китая
Среди самых известных — приложения "Фейсбук", "Инстаграм" и Google. На каждое из них есть отечественный аналог.
Life.ru 11:18
Здоровье
Рак стал основной причиной смертей в развитых странах
Рак стал основной причиной смертности в странах с высоким уровнем доходов населения.
ТАСС 11:33
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте
В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Шоу-бизнес
Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги
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