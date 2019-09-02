Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 66,90 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,90 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек, до отметки 73,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» стартует сразу в двух городах
В Москве и Санкт-Петербурге в единый день голосования, 8 сентября, стартует традиционный онлайн марафон «Ночь выборов-2019».
Ридус 10:50
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Политика
В Совфеде оценили слова Джонсона о Второй мировой войне
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском 08:25
Политика
Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Транспорт
В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе
В Петербурге состоялся пуск рабочего движения по новой развязке, которая соединяет ЗСД с Новым шоссе.
DP.RU 10:53
Футбол
Стало известно, когда Мамаев сможет вернуться в футбол
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о перспективах футболиста Павла Мамаева найти себе клуб после освобождения из колонии.
Sportbox.RU 09:05
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Армия и оружие
Восемь лет колонии получил боевик из Дагестана, воевавший в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в суде в Ростове-на-Дону также был вынесен приговор в отношении уроженца Дагестана, присягнувшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Саида М. Он получил 11 лет колонии строгого режима.
REGNUM 10:32
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Российская газета 09:50
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Футбол
Гендиректор «Локомотива» оценил трансферную политику клуба
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о заседании клубов РПЛ по вопросам судейства, а также оценил трансферную политику московской команды.
Матч ТВ 09:52
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Новый складной смартфон представит в начале следующего года Samsung. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
TelecomDaily 09:40
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана
На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.
Lenta.ru 08:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Политика
В семье Тимошенко произошла трагедия
Рамблер 10:16
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Экономика
Рекордный урожай в России начал гнить
В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.
Lenta.ru 10:57