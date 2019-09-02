Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ повысил на 3 сентября курс доллара до 66,62 рубля

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Официальный курс доллара на понедельник понижен до 66,49 рубля

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Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 21 копейку

Банки.ру05:40

Банк России на 3 сентября понизил курс евро к рублю более чем на 21 копейку до 73.1726 руб., курс доллара США повысил более чем на 13 копеек до 66.6235 руб

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Курс доллара: рублю приготовили плохие новости

Expert.ru02:02

Официальный курс евро снизился на 21 копейку

РИА Новости05:45
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
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«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

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Житель Башкирии выстрелил в голову своему сыну

69-летний житель Белебеевского района Республики Башкортостан обвиняется в покушении на убийство собственного сына.
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Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

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Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

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Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

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Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина

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