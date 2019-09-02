Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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