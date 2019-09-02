Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Газета.Ru 05:51
Общество
Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских
Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Футбол
Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА
Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги Арсенал ЦСКА (1:2), сообщает Р-Спорт.
Советский спорт 06:28
Политика
Вице-президент США пообещал украинцам поддержку
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Авто
Обновлённую «Газель» показали до премьеры
Автоновости дня 04:29
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Политика
Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
RT на русском 06:01
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Футбол
Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона.
Чемпионат 04:07
Кино
Российский бокс-офис возглавил триллер «Я иду искать»
Культуромания 01:24
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Культура
Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени»
Известный российский юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени».
ФАН вчера в 05:23
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Политика
Лавров заявил о повышенном внимании Запада к интернет-ресурсам России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавательским составом МГИМО рассказал, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.
RT на русском 04:46
Общество
В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»
Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.
РБК 05:48
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Экономика
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев.
Национальная служба новостей 03:12
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Шоу-бизнес
Жена рыжего «иванушки» Григорьева-Аполлонова подала на развод
Жена «иванушки» ушла к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову, оставив двоих сыновей с отцом.
Passion.ru 02:43
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39