Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
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Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
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Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения
Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.
Ведомости 09:01
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Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Кино
Скончался режиссёр Борис Рычков
В воскресенье ушёл из жизни светский режиссёр, сценарист документального кино Борис Рычков.
Газета Кемерова 10:33
Политика
Лавров заявил о попытках США спровоцировать Иран
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что США продолжают предпринимать откровенные попытки спровоцировать Иран.
RT на русском 09:38
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Путешествия
Аксёнов назвал число посетивших Крым туристов с начала года
RT на русском 10:14
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфонов Vivo NEX 3 и Vivo NEX 3 5G
Представители компании Vivo подтвердили, что в конце сентября в Китае будет представлен производительный смартфон Vivo NEX 3, а также версия с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G).
3DNews 03:34
Общество
Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.
Газета.Ru 03:32
Общество
ОМОН провел для российских школьников показательное задержание
В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
Lenta.ru 08:31
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
В Северной Осетии занятия в школах начнутся 4 сентября. В регионе вспоминают жертв теракта в Беслане, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:31
Армия и оружие
NI: страна-член НАТО заинтересовалась российскими истребителями
Турция, которая является членом НАТО, заявила о намерении распространить солидарность с Россией по С-400 и на другие сферы оборонной промышленности.
Газета.Ru 10:17
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Политика
Порошенко нашел новую работу в Верховной раде
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
Известия 09:47
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Армия и оружие
Инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество истребителя МиГ-35
Как уже написали многие мировые СМИ, России удалось действительно продемонстрировать превосходство своей авиатехники и доказать ее надежность.
Военное дело 09:20
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Общество
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября «рюмкой водки»
На сцене, украшенной баннером "С 1 сентября" и мягкими игрушками, артисты специально приглашенной кавер-группы спели толпящейся перед сценой ребятне "Рюмку водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград".
Российская газета 09:50
Авто
Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover
Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.
Car.ru 09:09
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15