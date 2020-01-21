Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 января

Курс доллара ЦБ установил на уровне 61,4654 рублей – что меньше по сравнению с предыдущим показателем на 6,79 копеек. Курс европейской валюты ЦБ понизил на 32,76 копейки – до 68,2082 рублей.
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