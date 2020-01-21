Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 января
Курс доллара ЦБ установил на уровне 61,4654 рублей – что меньше по сравнению с предыдущим показателем на 6,79 копеек. Курс европейской валюты ЦБ понизил на 32,76 копейки – до 68,2082 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Политика
В Давосе открывается Всемирный экономический форум
В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле в Перми
Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми.
Энергетика
В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти
Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
Экономика
Ипотеку под 2% выдали на 1,55 млрд рублей на Дальнем Востоке
Всего, по состоянию на 20 января, в ДФО заключили 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Происшествия
На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском
На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Происшествия
На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП
В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Армия и оружие
Израильский F-35 дал сбой и был обнаружен системами ПВО всего региона
Что могло послужить причиной для сбоя в работе программного обеспечения израильского боевого самолёта – неизвестно, однако, специалисты полагают, что если под внешним воздействием имеется возможность влиять на работу программного обеспечения, то у израильских ВВС появятся очень серьёзные неприятности.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко снялась полностью обнаженной
Звезда "Дома-2" Екатерина Колисниченко снялась полностью обнаженной Екатерина Колисниченко обнародовала откровенный снимок.
Происшествия
Таможня порта Владивостока нашла радиоактивный автомобиль из Японии
Таможенники впервые за последние годы выявили во Владивостокском морском торговом порту радиационно опасный автомобиль, который доставили на теплоходе из Японии.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в день рождения установила рекорд в Инстаграме
Ольга Бузова наслаждается отдыхом со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Таиланде. Сегодня она отпраздновала свой 34-й день рождения.
Происшествия
Высокопоставленная чиновница умерла в кемеровском баре
Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
Общество
Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Космос
РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Общество
На Сахалине за рождение ребёнка семьям спишут часть ипотеки
Уже за рождение первенца семье спишут 500 тыс. рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.