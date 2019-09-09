Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал
Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал.
Интерфакс 04:20
Экономика
«Капиталъ» уходит из розницы
Как стало известно "Ъ", в понедельник "Альфа-Капитал" заключил сделку о покупке УК "Капиталъ Управление активами" и трех интервальных паевых инвестиционных фондов с суммарными активами около 3 млрд руб. Продавцом выступил "ИФД-Капиталъ".
Коммерсантъ вчера в 18:30
Футбол
Комличенко о возможном переходе: «До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно»
Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб.
Спорт-Экспресс 01:49
Гаджеты
Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone
Пятый канал вчера в 21:16
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
Что говорили в сборной России по футболу после победы над Казахстаном
Сборная России по футболу обыграла Казахстан и впервые за 20 лет одержала пять побед подряд в отборочном турнире чемпионата Европы.
RT на русском 03:55
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия вчера в 04:58
Наука
Ученые нашли способ борьбы со старческим маразмом
Ученые Колумбийского университета провели анализ данных почти 11 тыс взрослых людей из китайского лонгитюдного исследования здоровья в период с 2011 по 2015 год.
Ferra вчера в 14:20
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября.
Коммерсантъ вчера в 02:52
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Авто
Показали новый Porsche 911 Carrera 4
Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera 4 нового поколения являются последним пополнением в линейке 911 поколения 992.
SpeedMe 00:40
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро Украины
Адвокат экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, Игорь Головань, заявил, что политик не придет во вторник, 10 сентября, на допрос в Госбюро расследований из-за работы в Верховной раде.
Комсомольская правда 04:50
Хоккей
Овечкин получил травму во время тренировки «Вашингтон Кэпиталз»
МК-Спорт вчера в 11:34
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Экономика
ЦБ не ввел функцию получения средств за оплаченный через СБП товар
Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (операционный центр СБП) пообещали, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Транспорт
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
Интерфакс 03:44
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru 08 сентября в 15:23
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Футбол
Дюков: «Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол»
Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Sport24.ru 04:33
Общество
В Роскачестве назвали продукты питания, которые нельзя мыть
Перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.
REGNUM 04:21
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Экономика
Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%
Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
ТАСС 04:19
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47