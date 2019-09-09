Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2368,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2518,75 млрд руб

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