Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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ГИБДД усложнит получение водительских прав
В ведомстве предложили повысить минимальный возраст получения прав различных категорий.
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В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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По сообщениям инсайдеров, американская лига Bellator готовит прощальный бой Последнего Императора, как называют Федора.
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Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
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Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
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Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
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Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год
Де Хеа перешёл в английский клуб летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн.
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
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Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
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США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.
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Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Как и прочие доработанные Брабусом G-классы, новый Brabus G V12 900 «One of ten» отличается от донорского внедорожника расширенными колесными арками (плюс 10 см), иными бамперами, развитым спойлером сзади и капотом с дополнительными воздухозаборниками.
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Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.
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Политика
Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом
Французское издание Le Figaro причислило Киев к российским городам.
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Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии
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Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
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Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.
Газета.Ru 10:51