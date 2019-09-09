Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Здоровье
Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно
По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
MedikForum.ru 12:21
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Футбол
Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
Советский спорт 11:16
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Здоровье
45-летняя бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея
В Бразилии 45-летняя женщина родила двойню для мечтавшего об отцовстве сына-гомосексуалиста.
Комсомольская правда 11:48
Политика
США могут ввести санкции против Турции из-за покупки С-400
Парламентская газета 10:37
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Культура
Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Хоккей
Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо
Газета.Ru 13:34
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
В Японии тайфун оставил без света 930 тысяч домов
Мощный тайфун «Факсай», накрывший Токио прошлой ночью, оставил без света около 930 тыс. жилищ в городе и соседней с ним префектуре Тиба, передает РИА «Новости» со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.
Росбалт вчера в 20:26
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Допрос назначен на завтра, 10 сентября, в 10 утра, и состоится в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 13:13
Шоу-бизнес
Карина Разумовская показала идеальную фигуру через месяц после родов
Многие отметили, что через месяц после родов Разумовская выглядит идеально: изящная, подтянутая, и даже более стройная, чем до беременности.
7Дней.ру 09:00
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Политика
Россия может выступить против проведения важных переговоров в США
Российская сторона может выступить с предложением о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров в связи с проводимой Вашингтоном визовой войной.
RT на русском 12:23
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Коммерсантъ 13:40
Футбол
30 лет назад в советском спорте появилась первая клубная пресс-служба
Ровно 30 лет назад, 9 сентября 1989 года, во владикавказском футбольном клубе «Спартак», который тренировал Валерий Газзаев, появилась первая в советском спорте пресс-служба.
Sport24.ru 08:49
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 12:44