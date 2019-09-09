Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Общество
Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу
В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».
Общественная служба новостей 11:20
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Армия и оружие
В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ
Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
Новостной фронт 11:39
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Космос
Мирзиёев поручил провести зондирование земель из космоса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам до конца 2020 года провести космическое зондирование земельного фонда страны из космоса, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Таджикистан 01:42
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автоновости дня 08:13
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Происшествия
В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности
В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.
Москва 24 13:48
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
В ведомстве отметили, что по данному факту начали административное расследование.
РИА Новости 12:49
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
На выборах губернатора Липецкой области побеждает Игорь Артамонов, набравший 67,29% голосов после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:18
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика
Итоги муниципальных выборов в Петербурге все еще не подвели
Ввести итоги голосования в систему ГАС «Выборы» требуют петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».
Gazeta.SPb 13:12
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости вчера в 09:30
Экономика
Суд разрешил беглому банкиру заплатить €246 000 за аренду квартиры
Высокий суд Лондона разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову потратить €246 000 (около 18 млн руб.)* на аренду квартиры в Монако.
Право.ру 09:55
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Увеличившаяся грудь Кристины Асмус взбудоражила фанатов
Поклонники обратили внимание на грудь артистки, которая заметно увеличилась в размере.
7Дней.ру 13:30
Происшествия
Арестован обвиняемый в нападении на Эллу Памфилову
Коммерсантъ 13:29
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52