Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
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Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
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Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
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Армия и оружие
Военных ВСУ уличили в грабеже пенсионеров в Донбассе
Официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань рассказал на пресс-конференции, что украинские военные одной из бригад грабят местных пенсионеров, чтобы собрать деньги на освобождение своего командира.
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ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
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