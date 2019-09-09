Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара снизился на 43 копейки, евро — на 56

Банки.ру05:33

Официальный курс доллара США снизился на 43 коп., евро — на 56 коп

Urbc.Ru06:03

Официальный курс евро снизился на 56 копеек

РИА Новости05:31

Официальный курс евро упал на 56 копеек

Газета.Ru05:35

Банк России понизил курс доллара на 43 копейки, евро потерял еще больше

Росбалт06:52

Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Независимая газета08:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 сентября в размере 65,5698 руб

Финмаркет05:26
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Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
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Происшествия

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
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Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
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Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре

Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
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Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва, таковы результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.
Lenta.ru 03:50
Политика

Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге

В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Происшествия

Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы

Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.
RT на русском 09:58
Финансы

ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Политика

Глава МИД РФ встретился с Вышинским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
News.ru 10:24
Шоу-бизнес

Беременная Саша Артемова донимает подписчиков постоянными жалобами

Bimru.ru 11:08
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки «банде GTA»

Верховный суд России в понедельник, 9 сентября, отклонил апелляционные жалобы на приговор в отношении участников так называемой "банды GTA".
Вести.Ru 10:57
Политика

Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу

Мэром немецкого города Вальдзидлунг был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш.
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Надаль назвал игру Медведева невероятной

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Экономика

Моор рассчитывает на увеличение объемов заказов для местных предприятий по итогам Тюменского нефтегазового форума

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюмени 17-19 сентября 2019 года.
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Авто

«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев

За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
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Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Баскетбол

Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по баскетболу

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Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае

Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.
Российская газета 10:35
Здоровье

Московский областной перинатальный центр стал лучшим в России

В конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров России, в их числе Московский областной перинатальный центр, находящийся в Балашихе.
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Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
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Политика

Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II

Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.
Газета.Ru 10:51
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

Во втором туре президентских выборов в Абхазии действующий лидер республики Рауль Хаджимба набирает 49,4% голосов.
Известия вчера в 16:15
Политика

США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем

Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
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P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления

Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга

Ведомости вчера в 22:25
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