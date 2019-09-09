Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Наука
Предпочтение маленьких объектов сформировалось с возрастом
В отличие от взрослых, которые лучше распознают движение мелких объектов, младенцы в возрасте от трех до четырех месяцев отдают предпочтение объектам большего размера.
N+1 07 сентября в 09:59
Политика
Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через Украину.
Телеканал 360° 10:44
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Здоровье
Онемение тела может быть симптомом серьезных заболеваний
В большинстве случаев, отметила врач, онемение является результатом реакции организма на дискомфорт, связанный со сдавливанием тканей, и вызывается неудобным положением тела, длительной неподвижностью или ношением узкой обуви.
MedikForum.ru 11:09
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме
Газета.Ru 14:24
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 20:49
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Здоровье
Эксперт рассказала о вреде сухих завтраков для детей
RT на русском 10:30
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Политика
В Гренландии выступили за развитие отношений с США
Гренландия остаётся приверженцем развития отношений с США после заявлений американского лидера Дональда Трампа о желании приобрести остров.
Life.ru 20:28
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Музыка
В Дагестане пройдет фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»
10 сентября в 17.00 на Летней эстраде Даггосфилармонии состоится открытие Фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары».
Лезги газет 05:58
Происшествия
Водитель иномарки сбил насмерть женщину на МКАД
Женщина погибла в аварии на западе столицы, ее сбил водитель иномарки, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.
Вечерняя Москва 19:08
Хоккей
Кучеров считает,что он непопулярен в России
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Матч ТВ 21:16
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 12:13
Наука
Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей
Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 06:00