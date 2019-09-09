Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Здоровье
Более пяти тысяч севастопольцев за неделю сделали прививку от гриппа
В этом году сезонная вакцинация от гриппа началась 2 сентября и продлится, предположительно, до 1 ноября.
Севастополь.ру 09:41
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Экономика
Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией
Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.
ПРАЙМ 17:27
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.
Спорт-Экспресс 12:41
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Авто
Hyundai Creta получил спецверсию Rock Edition
Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автостат 07:54
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Происшествия
В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК 17:23
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Политика
Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что «монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай».
Независимая газета 13:10
Игры
Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК
Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM 13:57
Общество
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Наука
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения
Рентгеновский и химический анализ Храмового свитка, самого длинного из свитков Мертвого моря, помог выявить необычный соляной состав, которым был покрыт этот документ и который помог ему хорошо сохраниться.
Российская газета 07:11
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК): оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32