Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара снизился на 43 копейки, евро — на 56

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