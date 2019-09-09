Финансы
Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 11 сентября
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 11 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, европейская валюта снизится на три копейки и составит 72,3039 рубля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Космос
Астрономы «расшифровывают» необычное рентгеновское излучение нейтронной звезды
AstroNews.ru вчера в 13:05
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен во время тестов
По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.
32CARS.ru 01:32
Политика
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
RT на русском 05:32
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя
Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
Известия 00:43
Футбол
Ловчев рассказал, что Мутко думал об отставке Черчесова в 2017 году
Вспоминаю матч с Бельгией — ещё до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне ещё Мутко говорил: „Если не выиграем, придётся снимать Стаса“.
Чемпионат 10:50
Происшествия
Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео
Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.
Политика Сегодня 10:56
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России.
Независимая газета 04:42
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
В Госдуме стартовала осенняя сессия
Госдума начала работу в рамках осенней сессии нижней палаты парламента, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 05:32
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Гаджеты
Россия лидирует по количеству киберугроз для Android
Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
News.ru 07:14
Экономика
В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
RT на русском 09:53
Политика
Медведев рассказал о положении России в G8
Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Политика
На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа
Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36