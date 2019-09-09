Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Футбол
«Зенит» показал, как Малком восстанавливается после травмы
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат 12:10
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Футбол
Англия одержала волевую победу над Косово, пропустив три гола
В матче четвертого тура отбора английские футболисты одержали победу над командой Косово со счетом 5:3. Матч начался для родоначальников футбола шокирующе – уже на первой минуте игры на стадионе "Сент-Мэрис" в Саутгемптоне игрок Косова Валон Бериша открыл счет.
Вести.Ru 17:27
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Общество
Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре
В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.
Известия 02:00
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Общество
Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.
РИА Новости 17:43
Интернет
Доска объявлений «Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения
Доска объявлений "Юла" от Mail.ru Group добавила голосовые звонки в мобильное приложение.
DP.RU 09:54
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан
Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах.
Lenta.ru 11:36
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив о том, что к этому его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша - младшего.
Газета.Ru 13:37
Армия и оружие
Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Театры
Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве
Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.
ТАСС 10:35
Технологии
Жители Москвы в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге
В ходе опроса выяснилось, что пользователи мобильного интернета в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди старше просматривают информацию в интернете (55%).
Rambler News Service 12:21
Гаджеты
Корпорация Apple презентует новые модели iPhone
МонаВиста 08:19
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Хоккей
Лехтеря: «В третьем периоде игроки СКА немного заленились»
Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал победу над «Сибирью» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 15:36
Происшествия
Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина
Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
Lenta.ru 16:35
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь.
РБК 09:42