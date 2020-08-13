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Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,04 рубля

Официальный курс евро на 14 августа увеличился на 1,08 рубля и составил 87,0399 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России. Курс доллара вырос на 37,2 копейки и достиг 73,6067 рубля.В источнике
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ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56
Интересант

Официальный курс евро на пятницу превысил 87 рублей. Доллар вырос на 37 копеек

Интересант06:00
Банки.ру

Официальный курс доллара повысился на 8 копеек, евро — на 3

Банки.рувчера в 07:40
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,04 рубля

Газета.Ru05:55
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

ПРАЙМ05:49
Росбалт

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалтвчера в 07:54
Profinance.ru

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:57

Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия

Силовики напоминают, что давали "присягу своему народу" В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ22:44
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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