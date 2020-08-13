Официальный курс евро составил 87,04 рубля
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Официальный курс евро на 14 августа увеличился на 1,08 рубля и составил 87,0399 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России. Курс доллара вырос на 37,2 копейки и достиг 73,6067 рубля.В источнике
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