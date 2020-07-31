Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро составил 87,2 рубля
Официальный курс евро снизился на 6,36 копейки и составил 87,2253 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Официальный курс доллара вырос на 73,25 копейки и достиг 74,1586 рубля.
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Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей
20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года".
DP.RU вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
Игры
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
Игромания.ру 11:31
Наука
«Древний» иммунитет повлиял на тяжесть симптомов Covid-19
Исследование, проведенное учеными из Колумбийского университета в Нью-Йорке, показало, что один из самых древних в эволюционном плане компонентов нашей иммунной системы может влиять на тяжесть симптомов коронавирусной инфекции.
Naked Science 13:14
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
На автодроме Сильверстоун завершился четвертый этап «Формулы-1», на котором российского пилота Даниила Квята, выступающего за команду «Альфа-таури», постигла досадная неудача, передает tvbrics.com.
TV BRICS 06:13
Религия
Патриарх Кирилл попросил верующих не верить слухам о его богатстве
Патриарх Кирилл призвал свою паству не верить слухам о его богатстве, которые распространяются в Интернете и СМИ.
Neva.Today вчера в 08:30
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру
Как сообщало ранее Delovoe.tv, Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России.
Деловое.ТВ 11:50
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Игры
По мотивам франшизы «Хеллбой» хотят выпустить новую настольную игру
Red Scar Publishing разрабатывает новую настольную ролевую игру по мотивам франшизы «Хеллбой» — в первую очередь речь идёт об оригинальной комикс-основе, а не экранизациях.
Игромания.ру 12:36
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Российский консул в Минске Кирилл Плетнев рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии гражданами РФ.
Москва 24 08:58
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Происшествия
Спецназ задержал угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве мужчину
Expert.ru 08:57
Общество
Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года
Как ранее сообщали «Автоновости дня», изначально Zetta должен был пойти «в серию» в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:35
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Общество
Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи
По словам министра, накануне в республику выезжали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медпомощи нашим гражданам, а на этой неделе туда отправиться еще одна группа специалистов, которая проведет аудит приема россиян.
Российская газета 11:55
Общество
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»
РИА Новости 13:09
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
Космос
Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю после миссии на МКС
На высоте примерно в два километра у корабля раскрылись четыре основных парашюта.
Snob.ru вчера в 15:56
Гаджеты
Аккумуляторы смартфонов губит неправильное их использование
Наилучший вариант, как отмечают эксперты, когда пользователь разряжает аккумулятор до 40% и заряжает до 80%.
Evo-rus.com 01:26