Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро составил 87,2 рубля

Официальный курс евро снизился на 6,36 копейки и составил 87,2253 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Официальный курс доллара вырос на 73,25 копейки и достиг 74,1586 рубля.
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Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

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Официальный курс евро составил 87,2 рубля

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ПРАЙМ06:21

Официальный курс доллара вырос на 73 копейки, евро подешевел на 6 копеек

Банки.ру06:30

Официальный курс евро повысился более чем на рубль

Российская газета31 июля в 07:22
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