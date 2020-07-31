Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро составил 87,2 рубля
Официальный курс евро снизился на 6,36 копейки и составил 87,2253 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Официальный курс доллара вырос на 73,25 копейки и достиг 74,1586 рубля.
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Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Армия и оружие
В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу
RT на русском 09:52
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Гаджеты
Apple превратит все модели iPhone в платежные терминалы
Компания Apple приобрела стартап Mobeewave, занимающийся созданием технологий для использования смартфонов в качестве платежных терминалов.
Деловое.ТВ 06:20
Культура
Настасья Самбурская возвращается в сериал «Универ» спустя 10 лет
Самбурская сыграет все ту же роль, которую исполняла в ситкоме «Универ», и которая стала для нее своеобразной «путевкой» в большой шоу-бизнес.
Discover24 04:31
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Общество
Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок
Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.
Вестник Кавказа 04:54
Общество
Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы
Гарюгину в апреле исполнилось 70 лет. Он был начальником ленинградской, а затем петербургской подземки.
News.ru 09:15
Кино
«Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Shraibikus News 01 августа в 09:43
Игры
PlayStation проведет презентацию State of Play 6 августа
Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 10:21
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Общество
Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии столичных выпускников с самыми высокими оценками на ЕГЭ, один из них набрал 100 баллов на всех четырех экзаменах.
РБК 07:28
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Для активирования долгожданной функции выпустят отдельный «пакет поддержки». Пользователи пока вручную могут включить новое меню.
Соловей.Инфо 09:47
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Происшествия
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com 01 августа в 09:18
Происшествия
Следователи узнали об угрозах жены рэпера Энди Картрайта
Рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко) угрожала жена Марина Кохал, которую обвиняют в его убийстве.
Lenta.ru 10:00
Политика
В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина.
ТАСС 10:21
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия 06:57
Происшествия
В Москве ликвидировали открытое горение в жилом доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы.
RT на русском 10:11