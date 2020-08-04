Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс доллара снизился до 72,98 рубля

Аргументы и Факты04:58

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

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Курс доллара снижается на открытии Мосбиржи

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Российская нацвалюта дешевеет, но курс доллара опускался ниже 73 рублей

Росбалт03:51

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:22
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Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости

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Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»

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Lenta.ru 06:41
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Политика

Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции

В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
Rusvesna.su 05:57
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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ККБ №1 в Краснодаре получила свыше 600 единиц нового оборудования

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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
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В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
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CNBC предупредил о возможных неожиданных шагах Путина

Западные эксперты заявили о возможных неожиданных шагах президента России Владимира Путина на внешнеполитической арене.
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
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В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко

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В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
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Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
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Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
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В Оренбуржье на участие в выборах претендуют более 7 тысяч кандидатов

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Армия и оружие

Появилось видео испытаний морского ЗРПК «Панцирь-МЕ»

Испытания зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" показали на видео.
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Происшествия

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

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Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию

По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
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Древнее ритуальное подношение инков найдено в озере Титикака

Ритуальное подношение инков в виде каменной шкатулки, где находилась лама, вырезанная из раковины спондилюса и цилиндрический предмет из слоистой золотой фольги, найдено на дне озера Титикака в Южной Америке, 4 августа сообщает Phys.org.
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Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
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