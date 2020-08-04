Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
«До Владивостока будет тяжело»: Лукашенко пригрозил РФ перед выборами
Виктор Лисицын / Global Look Press Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то "до Владивостока будет тяжело".
РЕН ТВ 06:45
Общество
Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
Рамблер вчера в 05:13
Общество
Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
Политика
Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции
В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
Rusvesna.su 05:57
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Здоровье
ККБ №1 в Краснодаре получила свыше 600 единиц нового оборудования
Краевая клиническая больница № 1 получила более 600 единиц нового оборудования на сумму более 132 млн рублей из федерального бюджета.
ЮГ Times 04:21
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика
«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost 06:10
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика
CNBC предупредил о возможных неожиданных шагах Путина
Западные эксперты заявили о возможных неожиданных шагах президента России Владимира Путина на внешнеполитической арене.
Городовой 05:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Фигурное катание
В ФФККР не получали документов о переходе Косторной к Плющенко
ProstoProSport 06:15
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
Политика
В Оренбуржье на участие в выборах претендуют более 7 тысяч кандидатов
По данным ГАС «Выборы» 3 августа 2020 года зарегистрировано 4747 кандидатов, отказано в регистрации – 86.
Газета Оренбуржье 05:00
Армия и оружие
Появилось видео испытаний морского ЗРПК «Панцирь-МЕ»
Испытания зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" показали на видео.
Российская газета 02:07
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Наука
Древнее ритуальное подношение инков найдено в озере Титикака
Ритуальное подношение инков в виде каменной шкатулки, где находилась лама, вырезанная из раковины спондилюса и цилиндрический предмет из слоистой золотой фольги, найдено на дне озера Титикака в Южной Америке, 4 августа сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна 03:14
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
РИА Новости 06:32