Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро составил 87,2 рубля

Официальный курс евро снизился на 6,36 копейки и составил 87,2253 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Официальный курс доллара вырос на 73,25 копейки и достиг 74,1586 рубля.
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Доллар в Самаре можно купить за 73,34 рубля

Самара-ГИС03:00

ЦБ установил официальные курсы на вторник

Бизнес журналвчера в 23:29

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°вчера в 09:11

Официальный курс евро составил 87,2 рубля

Газета.Ruвчера в 06:59

Официальный курс доллара резко повышен, евро немного потерял

Росбалтвчера в 06:45

Официальный курс доллара вырос на 73 копейки, евро подешевел на 6 копеек

Банки.рувчера в 06:30

Официальный курс евро на вторник снизилсядо 87,23 рубля

ПРАЙМвчера в 06:21
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

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Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

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Здоровье

Туристы «вывозят» коронавирус из Крыма

Семейная чета из Саранска предполагает, что заразилась коронавирусом во время отдыха в Ялте, пишет «Столица С». Впрочем, детальное изложение истории оставляет простор для различных гипотез, особенно с учетом длительности инкубационного периода COVID-19.
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Мальчик впал в кому после удара током на стройплощадке

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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости

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Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

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Haval F7 получил новую топовую версию в России

В новой версии автомобиль имеет дополнительные системы помощи водителю, а также оригинальные дизайнерские решения на кузове.
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Происшествия

Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
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По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Tesla запустила производство самой доступной версии Model Y

До конца месяца Tesla должна запустить полноценное производство новинки. Ее стоимость должна составить 45 тыс. долларов.
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Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

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Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
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Президент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа

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Финансы

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