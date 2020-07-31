Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро составил 87,2 рубля
Официальный курс евро снизился на 6,36 копейки и составил 87,2253 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Официальный курс доллара вырос на 73,25 копейки и достиг 74,1586 рубля.
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Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Общество
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций.
РБК 09:03
Авто
Бренд AC Cars возродил родстер Cobra Superblower
Компания AC Cars возродила родстер Cobra Superblower. Указанное транспортное средство выпускалось в период с 1997 по 2001 год.
Vevby.ru 08:33
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская возвращается в сериал «Универ» спустя 10 лет
Самбурская сыграет все ту же роль, которую исполняла в ситкоме «Универ», и которая стала для нее своеобразной «путевкой» в большой шоу-бизнес.
Discover24 04:31
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Роскачество дало советы по выбору арбуза
Роскачество рассказало, как выбрать хороший арбуз. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:17
Здоровье
Правительство РФ увеличило сумму оплачиваемых лекарств для льготников
В подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении говорится, что государство будет выделять на лекарства для одного льготника 886,4 рубля в месяц.
Москва 24 07:03
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
REGNUM 05:11
Здоровье
Медики: Шум в ушах может сигнализировать о смертельных заболеваниях
По словам врачей из России, тиннитус может сигнализировать о смертельных заболеваниях.
Дни24 08:38
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Музыка
Dan+Shay хочет коллаб с Чонгуком из BTS
Popcake 01 августа в 07:14
Общество
Начальник петербургского метро сообщил о своем увольнении
Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин в ближайшее время покинет свою должность.
РБК 09:03
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев отмечал, что после регистрации еще двух препаратов цена на лекарство от спинальной мышечной атрофии может снизиться в два раза.
РИА Новости 06:06
Общество
Заведения общепита смогут возобновить работу в Тюменской области
Предприятия общественного питания смогут возобновить работу в Тюменской области в полном формате в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, заявил глава региона Александр Моор.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
Общество
Бывшая жена Соколова дала историку положительную характеристику
Общественная служба новостей 08:43
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Авто
На рынке России появились 2 новые модели самокатов Segway-Ninebot
На российском рынке появятся сразу 2 модели, которые отличаются по назначению.
Car.ru 09:04
Кино
Сериал «Бумажный дом» продлен на пятый сезон, который станет финальным
Netflix продлил шоу «Бумажный дом» на пятый сезон, который станет заключительным для сериала.
RuNews24.ru 08:44
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25