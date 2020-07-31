Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро составил 87,2 рубля
Официальный курс евро снизился на 6,36 копейки и составил 87,2253 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка России. Официальный курс доллара вырос на 73,25 копейки и достиг 74,1586 рубля.
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Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Российская газета 10:31
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
ФСБ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью
8 июля СЖР направил запрос на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью.
ТАСС 09:40
Кино
Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Evo-rus.com 01 августа в 10:20
Театры
В сентябре в Петербурге откроют театры
К открытию готовятся в Михайловском, Александринском театре, БДТ, Театре комедии имени Акимова, Государственной академической капелле и других знаковых учреждениях Северной столицы.
Российская газета 09:58
Происшествия
Уголовное дело возбуждено против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы»
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.
РБК 10:47
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
Политика
Медведев получит дипломатический паспорт
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель председателя Совета безопасности РФ становится обладателем дипломатического паспорта.
Российская газета 10:40
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников
Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
Авто
В России появится ГОСТ по отзыву автомобилей
Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».
Автоновости дня 05:37
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 130 зараженных коронавирусом
На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:36
Авто
Автомобили в РФ в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
За первое полугодие 2020 года новые автомобили в России подорожали в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
Автоновости дня 06:01
Общество
Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
Peterburg2.ru 09:18
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Футбол
«МЮ» предложил «Боруссии» разбить платеж за Санчо на три года
Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн евро этим летом. Еще 30 – через год, а оставшиеся 20 – в 2022 году.
ProstoProSport 03:32
Общество
В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус
Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом.
ТАСС 08:26
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Общество
В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим
В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.
RT на русском 09:01
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Общество
ФАС одобрила покупку Hyundai закрытого завода GM
Право.ру 06:00