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Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Официальный курс евро на 4 сентября повысился на 1,4 руб. и составил 89,1353 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.В источнике
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Телеканал 360°

Курс евро вырос до 89 рублей

Телеканал 360°09:14
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 89,14 рублей

ПРАЙМ06:01
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос более чем на полтора рубля

Московский Комсомолец07:01
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 61 копейку, евро — на 1 рубль 40 копеек

Банки.ру06:13
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Газета.Ru06:04
Аргументы и Факты

Официальный курс доллара превысил отметку в 75 рублей

Аргументы и Факты08:15
Вечерняя Москва

Курс евро вырос до 88,3 рубля, курс доллара увеличился до 74,7 рубля

Вечерняя Москвавчера в 15:38

Командование украинской операции в Донбассе ответило на ультиматум Пушилина

Заместитель командующего Операции объединенной операции Богдан Бондарь заявил, что украинские позиции по всей линии столкновения в Донбассе никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня.
Украина.ру09:01
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Оборот Ozon во II квартале почти утроился

Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
ТАСС03:10

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Карелии, на северо-востоке Поволжья, а также на юге Сибири и на Урале ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов, сообщают в четверг РИА Новости.
Будущее России. Национальные проекты03:27
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