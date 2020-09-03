Заместитель командующего Операции объединенной операции Богдан Бондарь заявил, что украинские позиции по всей линии столкновения в Донбассе никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня.
Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Карелии, на северо-востоке Поволжья, а также на юге Сибири и на Урале ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов, сообщают в четверг РИА Новости.