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Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Официальный курс евро на 4 сентября повысился на 1,4 руб. и составил 89,1353 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.В источнике
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Аргументы и Факты

Официальный курс доллара превысил отметку в 75 рублей

Аргументы и Факты08:15
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос более чем на полтора рубля

Московский Комсомолец07:01
Парламентская газета

Курс евро на пятницу вырос до 89,14 рубля

Парламентская газета06:56
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 61 копейку, евро — на 1 рубль 40 копеек

Банки.ру06:13
Интересант

Евро и доллар на пятницу подскочили по курсу ЦБ до 89,14 и 75,47 рубля соответственно

Интересант06:06
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Газета.Ru06:04
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 89,14 рублей

ПРАЙМ06:01

В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостей07:30
11

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников

Как следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника - рядового на первичной воинской должности - вырастет на 489 рублей, лейтенанта - командира взвода - на 977 рублей, полковника - командира полка на 1287 рублей.
РИА Новости06:42
4

В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
1

Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму

Решению проблемы с нехваткой воды в Крыму поможет развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод, заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.
РИА Новости04:25
3

Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
6

В «Ред Булл» ответили на вопрос о будущем Квята в команде

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко прокомментировал неудовлетворительные результаты российского автогонщика Даниила Квята в нынешнем сезоне и рассказал, какие последствия для спортсмена это повлечет.
CT news01:21

В ЛНР рассказали о попытке Кравчука уйти от «неудобных тем»

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате видеоконференции, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости08:07

В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен

Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно — экономические отношения, в частности проект "Северный поток 2", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
ПРАЙМ03:20