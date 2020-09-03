Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года, - это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
Пекин, 3 сентября 2020, 07:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо отменить введенные ограничения на работу китайских дипломатов на территории страны, заявили представители посольства Китая в США, сообщает пресс-служба дипмиссии.