Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Официальный курс евро на 4 сентября повысился на 1,4 руб. и составил 89,1353 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Официальный курс доллара вырос более чем на полтора рубля

Московский Комсомолец07:01
Росбалт

ЦБ РФ резко повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:50
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 89,14 рублей

ПРАЙМ06:01
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89 рублей

Газета.Ru06:04
Экономика сегодня

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 4 сентября

Экономика сегодня06:03
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 1 рубль 61 копейку, евро — на 1 рубль 40 копеек

Банки.ру06:13
Москва 24

Эксперт предсказал рост курса евро до 100 рублей

Москва 2405:12

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Российская газета04:50
2,6K

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
323

Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова

Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
News.ru05:56
3

Испытания вакцины от COVID-19 продлятся до конца 2022 года

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года, - это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
Российская газета05:13
8

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
242

Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
16

Китай потребовал снять ограничения на работу своих дипломатов в США

Пекин, 3 сентября 2020, 07:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо отменить введенные ограничения на работу китайских дипломатов на территории страны, заявили представители посольства Китая в США, сообщает пресс-служба дипмиссии.
REGNUM00:28
2