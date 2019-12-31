Финансы
КомпанияОфициальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля. Доллар опустился на 67,17 копейки и составил 61,234 рубля, следует из данный Банка России.
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Хоккей
Кучеров оформил дубль за 2 минуты. Видео
На 7-й минуте второго периода голом отметился россиянин Никита Кучеров, а спустя две минуты он оформил дубль.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Гаджеты
Появился новый бюджетный смартфон с большим экраном
Здоровье
Новый ангиографический комплекс заработал в пензенской больнице
В ходе визита в областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко губернатор Иван Белозерцев положительно оценил современные медкомплексы, купленные на средства из регионального бюджета.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Футбол
«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании
Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Авто
Правительство может ввести новые льготы для электромобилей
В правительстве рассматривают варианты расширения российского рынка электромобилей.
Общество
Куряне смогут увидеть первое лунное затмение 2020 года
Армия и оружие
Две тысячи морпехов ТОФ вышли на полигоны для боевой подготовки
Гаджеты
Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками
Спорт
WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.
Игры
В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store
В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову и ее жениха заметили на рок-концерте в Таиланде
Как сообщает телеграм-канал «Только никому», Волочкову и её таинственного жениха заметили на концерте рок-группы «Мумий Тролль», что накануне состоялся в Таиланде.
Происшествия
Найденная у мусорного бака в Кузбассе девочка была убита
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Происшествия
На Камчатке за минувшую ночь зафиксировали шесть новых землетрясений
Шесть землетрясений зафиксировали сейсмологи на Камчатке после сильного сейсмического события, произошедшего на севере полуострова в четверг.
Армия и оружие
Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке
Армия и оружие
Путин заявил, что Россия должна укрепить свой статус морской державы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы, сообщают СМИ.
Гаджеты
Samsung показала избранным гостям выставки CES 2020 необычный смартфон
На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе Samsung открыла стенд для избранных гостей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Фигурное катание
Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой
Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.