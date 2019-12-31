Финансы
КомпанияОфициальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля. Доллар опустился на 67,17 копейки и составил 61,234 рубля, следует из данный Банка России.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Автоспорт
Экипаж Дмитрия Сотникова победил на пятом этапе ралли «Дакар»
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Происшествия
В Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолет
Политика
Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
Армия и оружие
Появилось видео последствий ракетного обстрела базы США в Ираке
В Интернете опубликовано видео последствий ракетного обстрела американской базы "Эйн-аль-Асад" в Ираке.
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Финансы
В России снизился курс доллара и евро
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами «завтра» снизилась по сравнению с 1 января на 96,44 копейки, составив 64,3037 рубля.
Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Энергетика
Лукашенко рассердился из-за российского газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Слова главы государства приводит БЕЛТА.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Шоу-бизнес
Волочкова не постеснялась выложить фото с открытым верхом
Балерина выложила фото топлесс.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Финансы
Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии
В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России.
Общество
Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России
Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Хоккей
Овечкин высказался о своём 11-м месте в списке лучших снайперов НХЛ
Футбол
«Ювентус» готов продать Ругани, которым интересовался «Зенит»
Футбольный клуб «Ювентус» готов рассматривать предложения по итальянскому защитнику Даниеле Ругани, сообщает сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Армия и оружие
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
Родные и близкие членов экипажа разбившегося под Тегераном Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" рассказали о погибших пилотах и бортпроводниках.