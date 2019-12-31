Финансы

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Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля. Доллар опустился на 67,17 копейки и составил 61,234 рубля, следует из данный Банка России.
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Курс евро упал на 1,3 рубля

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