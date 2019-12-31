Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля. Доллар опустился на 67,17 копейки и составил 61,234 рубля, следует из данный Банка России.

Политика Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

Политика Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.

Авто Renault выпустил гибридные версии Captur и Clio Новые субкомпактные Renault Clio и Captur дебютируют в качестве гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.

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Теннис Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.

Культура Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.

Происшествия Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.

Кино Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания» В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.