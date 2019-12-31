Финансы
КомпанияОфициальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля. Доллар опустился на 67,17 копейки и составил 61,234 рубля, следует из данный Банка России.
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Общество
Toyota планирует построить в Японии город будущего
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
Авто
Renault выпустил гибридные версии Captur и Clio
Новые субкомпактные Renault Clio и Captur дебютируют в качестве гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Футбол
«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина
Армия и оружие
Эксперт оценил три украинских версии крушения Boeing в Иране
В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Технологии
Уязвимости в TikTok позволяли хакерам получить доступ к личным видео
Эксперты компании по кибербезопасности Check Point Research нашли в приложении TikTok «множество уязвимостей», которые могли поставить под угрозу данные пользователей.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Происшествия
Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья
В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца.
Шоу-бизнес
Беременная Софья Эрнст рассказала о съемках в фильме мужа
Супруга гендиректора Первого канала актриса Софья Эрнст рассказала о новом фильме о декабристах с ее участием.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Происшествия
Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Кино
Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Шоу-бизнес
Антон Беккужев стал ведущим «Дома-2»
На Лобном месте Ольга Бузова представила «домовцам» своего нового коллегу, который им уже знаком — это Антон Беккужев.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Футбол
ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" за роль Джокера в одноименной ленте.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.