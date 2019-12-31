Финансы
КомпанияОфициальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля. Доллар опустился на 67,17 копейки и составил 61,234 рубля, следует из данный Банка России.
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Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала больше 20 килограммов
К настоящему моменту 44-летняя модель сильно прибавила в объемах — по некоторым данным, она стала больше почти на 20 килограммов.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах
Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
Хоккей
Кто будет играть в плей-офф Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/2020, расклады
Прикидываем расклад на самую горячую пору регулярного сезона. Начинаем с Восточной конференции.
Армия и оружие
Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке
В Сети опубликовали ролик с изображением последствий ракетного удара Ираном по базе США Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Кино
Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»
На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
Экономика
Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Политика
В МИД РФ заявили о несогласии с идеей Трампа выйти из ядерной сделки
8 января Трамп заявил, что странам – участницам ядерной сделки с Ираном (Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю) необходимо выйти из нее и начать работу над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300
Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Авто
Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300
Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Общество
Главного редактора волгоградской газеты уволили за «неправильное» фото
Главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину уволил глава администрации города Урюпинск Волгоградской области Юрий Хорошеньков.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Политика
Премьер Канады пообещал получить от Ирана ответы по крушению самолёта
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал трагедию с разбившимся в Тегеране украинским самолётом Boeing 737.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Авто
В России автомобилистам напомнили об изменениях в 2020 году
Автосалоны смогут выдавать госномера В тот же день, 1 января, в России вступил в силу Федеральный закон № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разрешающий дилерам регистрировать новые автомобили прямо в своих салонах.
Культура
Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой
На концертах под париком у Пугачевой всегда надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра.
Происшествия
СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда
Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи.
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Наука
Психолог из СПбГУ обнаружила связь между увлеченностью интернет-мемами и уровнем интеллекта
Как и ожидали психологи, у пациентов с психическими заболеваниями понимание юмора оказалось снижено.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.