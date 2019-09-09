Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро упал на 56 копеек

Как отмечается, курс евро снизился на 55,83 коп. и составил 72,33 руб. В свою очередь, курс доллара уменьшился на 42,83 коп. до 65,5698 руб.
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Официальный курс евро снизился на 56 копеек

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АК&Мвчера в 06:25
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
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Daimler и Geely инвестировали в проект Volocopter по запуску аэротакси

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Коммерсантъ вчера в 15:36
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В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

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Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность принять участие в переговорах между Россией и Украиной.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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