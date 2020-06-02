Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
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Политика
ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму
Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
Общество
Росстат назначил новое фиксированное время публикации статистики
Росстат, который в мае этого года на фоне "удаленки" отошел от многолетней традиции обнародовать статистику в 16:00 мск и сдвинул раскрытие на более поздний период, ввел новую фиксированную временную отметку для публикаций.
Интерфакс 12:54
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Здоровье
В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков
За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
Здоровье
Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Финансы
Курс доллара рухнул из-за подорожания нефти
Американская национальная валюта дешевеет с пятницы. Об этом пишут «Новые известия». Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть.
Восток-Медиа вчера в 13:17
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Шоу-бизнес
Охлобыстин заступился за Пригожина и Валерию
Рамблер 09:01
Экономика
Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Происшествия
Гендиректор «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» попал в международный розыск
Топ-менеджер обвиняется в растрате более 1 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, Хомяков объявлен в международный розыск.
Евразия Daily 12:25
Общество
Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Футбол
Селюк обвинил скаута «Локомотива» Лосюка в воровстве
Известный функционер Дмитрий Селюк рассказал о деятельности скаута «Локомотива» Андрея Лосюка.
Bookmaker-ratings.ru 04:08
Общество
Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок
МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок.
ТАСС 09:30
Политика
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Происшествия
Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца
Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца.
Вести.Ru 05:17
Здоровье
В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса
Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух селах под Курском после празднования юбилея в сельсовете с большим числом приглашенных, в общей сложности заболели 34 человека, сообщила администрация региона во вторник.
РИА Новости 08:34
Футбол
Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.
Чемпионат 12:20
Экономика
Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты
Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
Вести.Ru 10:41
Авто
Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником
Вспомните, что однажды произошло с моделью Pathfinder - тут будет то же самое Toyota Land Cruiser Prado нового поколения построят на модульной архитектуре TNGA, которую используют все последние легковушки компании.
MotorPage.Ru вчера в 08:05
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34