Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 2 июня: 68,9831 руб/доллар США и 76,7782 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

РИА Новости06:41

Банк России снова понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:49

ЦБ РФ понизил курс доллара на 3 июня до 68,98 руб

ТАСС06:24

ЦБ РФ понизил курс доллара на 3 июня на 72 копейки

Аргументы и Факты07:54

ЦБ РФ установил курс евро с 3 июня в размере 76,7782 руб

Финмаркет06:21

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

Коммерсантъвчера в 07:38
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Политика

ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
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Общество

Росстат назначил новое фиксированное время публикации статистики

Росстат, который в мае этого года на фоне "удаленки" отошел от многолетней традиции обнародовать статистику в 16:00 мск и сдвинул раскрытие на более поздний период, ввел новую фиксированную временную отметку для публикаций.
Интерфакс 12:54
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
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Здоровье

В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков

За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
7
Здоровье

Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения

В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
17
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
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Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
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Финансы

Курс доллара рухнул из-за подорожания нефти

Американская национальная валюта дешевеет с пятницы. Об этом пишут «Новые известия». Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть.
Восток-Медиа вчера в 13:17
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Политика

Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Шоу-бизнес

Охлобыстин заступился за Пригожина и Валерию

Рамблер 09:01
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Экономика

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото

Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
1
Происшествия

Гендиректор «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» попал в международный розыск

Топ-менеджер обвиняется в растрате более 1 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, Хомяков объявлен в международный розыск.
Евразия Daily 12:25
Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Футбол

Селюк обвинил скаута «Локомотива» Лосюка в воровстве

Известный функционер Дмитрий Селюк рассказал о деятельности скаута «Локомотива» Андрея Лосюка.
Bookmaker-ratings.ru 04:08
Общество

Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок

МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок.
ТАСС 09:30
2
Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
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Происшествия

На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Технологии

Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

Anonsens вчера в 19:36
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Происшествия

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца.
Вести.Ru 05:17
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Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух селах под Курском после празднования юбилея в сельсовете с большим числом приглашенных, в общей сложности заболели 34 человека, сообщила администрация региона во вторник.
РИА Новости 08:34
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Футбол

Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.
Чемпионат 12:20
Экономика

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
Вести.Ru 10:41
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Авто

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

Вспомните, что однажды произошло с моделью Pathfinder - тут будет то же самое Toyota Land Cruiser Prado нового поколения построят на модульной архитектуре TNGA, которую используют все последние легковушки компании.
MotorPage.Ru вчера в 08:05
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Общество

Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном

Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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