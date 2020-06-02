Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
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Экономика
Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»
Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
Forbes 05:53
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Политика
СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
1 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 06:21
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 95 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек.
АиФ Саратов 02:34
Экономика
Полная отмена ограничений в РФ произойдёт не раньше июля 2021 года
Третий этап – июль – декабрь 2021 года, подразумевает возобновление работы объектов торговли и сферы услуг без ограничения численности покупателей.
Мир новостей 07:06
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
News.ru 05:59
Общество
«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины
Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Общество
В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве
Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часов.
Известия 07:18
Шоу-бизнес
Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом
Discover24 04:15
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Армия и оружие
На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота
Военное дело 03:30
Политика
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:43
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Политика
В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР
Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11
Политика
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Марио Балотелли
По данным источника, с Мино Райолой, агентом футболиста, контактировал американский «Лос-Анджелес Гэлакси» и ещё несколько клубов из MLS.
Чемпионат 06:57
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Политика
Сенатор: Американская исключительность и суперменство закончились
Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.
Взгляд.ру 04:38