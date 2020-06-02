Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 июня в размере 76.7782 руб. против 77.6376 руб. на 2 июня

АК&М06:27

ЦБ РФ понизил курс доллара на 3 июня до 68,98 руб

ТАСС06:24

Официальный курс доллара снижен на 73 копейки, евро — на 86

Банки.ру06:13

Официальный курс евро на среду снизился до 76,78 рубля

ПРАЙМ06:12

Банк России снова понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:49

ЦБ РФ установил курс евро с 3 июня в размере 76,7782 руб

Финмаркет06:21

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

Коммерсантъвчера в 07:38
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

ТАСС 03:56
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Экономика

Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»

Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
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Политика

СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

1 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 06:21
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 95 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек.
АиФ Саратов 02:34
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Экономика

Полная отмена ограничений в РФ произойдёт не раньше июля 2021 года

Третий этап – июль – декабрь 2021 года, подразумевает возобновление работы объектов торговли и сферы услуг без ограничения численности покупателей.
Мир новостей 07:06
Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
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Футбол

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
News.ru 05:59
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Общество

«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины

Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
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Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
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Общество

В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часов.
Известия 07:18
Шоу-бизнес

Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом

Discover24 04:15
Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
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Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
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Армия и оружие

На учения вышли 37 кораблей Черноморского флота

Военное дело 03:30
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В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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Экономика

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

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Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:43
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Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
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Политика

В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР

Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11
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Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
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Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Марио Балотелли

По данным источника, с Мино Райолой, агентом футболиста, контактировал американский «Лос-Анджелес Гэлакси» и ещё несколько клубов из MLS.
Чемпионат 06:57
Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru 31 мая в 08:21
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Политика

Сенатор: Американская исключительность и суперменство закончились

Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.
Взгляд.ру 04:38
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