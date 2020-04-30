Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

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