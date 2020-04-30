Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Комментарии
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.
Известия 03:10
Культура
Бесогон и чад конспирологического кутежа
Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости вчера в 06:55
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а цена этого смартфона составит 749 долларов.
Astera 30 апреля в 15:48
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Общество
В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор.
Интерфакс 02:53
Общество
В России за сутки выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом
В России за последние сутки подтвердилось 10 633 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:25
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 мая
За сутки в Москве зарегистрировали еще 34 смерти пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице выросло до 729 человек.
РБК 03:07
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Политика
Бывший канцлер Германии призвал отменить санкции против России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал их бессмысленными.
Lenta.ru 02:09
Кино
Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»
РИА Новости 30 апреля в 10:19
Общество
Кабмин снял запрет на вывоз масок из России
Правительство РФ сняло временные ограничения на вывоз из страны медицинских масок, бинтов, респираторов, а также средств дезинфекции, противочумных костюмов и медицинского оборудования.
BFM.ru 02:54
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM 30 апреля в 03:55
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Общество
В Москве от коронавируса вылечились 655 пациентов
Ещё 655 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, всего вылечились 7029 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области введен карантин до устранения угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Российская газета вчера в 14:40
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Спорт
Украинцы затравили олимпийского чемпиона Верняева за позицию по войне в Донбассе
Отказ олимпийского чемпиона по гимнастике 2016 года Олега Верняева назвать виновного в конфликте в Донбассе вызвал гнев украинских пользователей социальных сетей.
Политика Сегодня 02:06
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11