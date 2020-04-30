Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Доллар и евро снизились в цене

Экспресс газета30 апреля в 23:30

Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30

Рубль оперативно вернул доллар и евро к минимумам

REGNUM30 апреля в 05:56

Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Курс доллара упал до 73 рублей

Известия29 апреля в 17:20

Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Бесогон и чад конспирологического кутежа

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

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В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус

Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор.
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В России за сутки выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом

В России за последние сутки подтвердилось 10 633 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 мая

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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
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Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
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МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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Бывший канцлер Германии призвал отменить санкции против России

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В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

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Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

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Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

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Отказ олимпийского чемпиона по гимнастике 2016 года Олега Верняева назвать виновного в конфликте в Донбассе вызвал гнев украинских пользователей социальных сетей.
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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

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