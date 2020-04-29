Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро упал ниже 80 рублей

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля. На утренних торгах июньский фьючерс на нефть Brent рос на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель. Вслед за нефтью усилил рост и российский рынок акций.
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Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38

Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском30 апреля в 03:01

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру30 апреля в 03:13

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК30 апреля в 03:03

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс30 апреля в 03:31

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда30 апреля в 03:16
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Газета.Ru 10:56
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

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Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
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Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

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«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
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Общество

Попова рассказала, с чего начнется снятие режима ограничений

Одним из первых этапов послабления режима ограничений из-за коронавируса станет разрешение прогулок по два-три человека, а также занятия спортом на улице, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру вчера в 01:46
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Здоровье

В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая умерла в реанимации.
РБК 06:06
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Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
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Общество

Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.
REGNUM 11:05
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Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
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Игры

Новый каталог The Sims 4 получил название «Нарядные Нитки»

В результате будущий каталог получил название «The Sims 4 Нарядные Нитки».
Игромания.ру 11:49
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В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане

Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
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Путешествия

Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
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Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился

Общее число заражённых коронавирусом в Италии возросло на 1900, до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.
RT на русском 12:37
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Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда

Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
ИА Красная Весна 11:35
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Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Авто

Тюнеры из ABT «зарядили» гибридные Audi Q5

Для версии кроссовера Q5 55 TFSI e тюнеры приготовили два варианта 20-дюймовых колесных дисков ABT GR черного цвета: с глянцевым или матовым покрытием и алмазной шлифовкой отдельных элементов.
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина сообщила о смерти дедушки от коронавируса

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Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Общество

Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
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Агент Чалова: Чалов привлек внимание команд из нескольких стран

Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, Кристиан Эмиле, заявил, что форвард интересен некоторым клубам Европы.
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Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет

Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
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