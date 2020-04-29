Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро упал ниже 80 рублей

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля. На утренних торгах июньский фьючерс на нефть Brent рос на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель. Вслед за нефтью усилил рост и российский рынок акций.
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Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38

Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль вырос к доллару и евро

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Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс30 апреля в 03:31

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда30 апреля в 03:16
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BFM.ru 03:50
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Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

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В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха «чипизации»

Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования.
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Общество

Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать "паспортf иммунитета".
Газета.Ru 11:22
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Футбол

ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень»

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему "весна-осень", передает Reuters.
Газета.Ru 10:45
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
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Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
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Музыка

«Первый канал» покажет «Евровидение-2020» в онлайн-формате

Всего же "Евровидение-2020" покажут в 46 странах. Конкурс "Евровидение" 2020 года проходит под названием "Европа зажигает свет".
Территория новостей вчера в 03:56
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве

Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:47
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Игры

Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками

Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
Игромания.ру 06:00
Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
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Общество

Количество тестов на коронавирус увеличили в Москве в два раза

Масштабы тестирования на коронавирусную инфекцию для своевременной диагностики и оказания больным медпомощи выросли за последнюю неделю в столице.
Вечерняя Москва 11:08
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Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
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Происшествия

В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии

Более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность на Куликовом поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
РИА Новости 04:10
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Экономика

Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Игры

GTA 2 – самая странная часть серии. Там был киберпанк и вид сверху, по игре сняли фильм

В Нью-Йорке же сняли 8-минутную короткометражку, одновременно использовавшуюся в качестве рекламы игры и ее вступления: (карта Центрального района Anywhere-Сити) Помимо неопределенной локации, GTA 2 стала единственной частью серии, действие которой разворачивается в будущем.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
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Футбол

Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
Общество

Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса

По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
РИА Новости 09:30
Общество

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
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Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил

Русская Планета вчера в 12:59
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Происшествия

В Курске начали проверку после отказа в госпитализации младенца

Прокуратура в Курске проводит проверку после публикации в СМИ информации об отказе в госпитализации трехмесячного мальчика.
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Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым

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