Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро упал ниже 80 рублей
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля. На утренних торгах июньский фьючерс на нефть Brent рос на 6,27% — до 25,75 доллара за баррель. Вслед за нефтью усилил рост и российский рынок акций.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
ТАСС30 апреля в 06:10
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Интерфакс30 апреля в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
Комментарии
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Газета.Ru 11:22
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему "весна-осень", передает Reuters.
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Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
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Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
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Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
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Количество тестов на коронавирус увеличили в Москве в два раза
Масштабы тестирования на коронавирусную инфекцию для своевременной диагностики и оказания больным медпомощи выросли за последнюю неделю в столице.
Вечерняя Москва 11:08
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Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
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В Одессе охраняют Куликово поле в годовщину трагедии
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
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Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
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