Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
Интерфаксвчера в 03:31
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
Комментарии
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes.
RuNews24.ru 08:57
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснил всплеск числа заражений коронавирусом
За последние два дня количество новых случаев заражения в России составило 15 тысяч человек.
Телеканал 360° 13:02
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:58
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 10:19
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам
В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Авто
Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
Экономика
МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом
Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:58
Общество
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
Испанские ученые обнаружили пять кожных признаков коронавируса, пишет British Journal of Dermatology.
Известия 16:52
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv вчера в 02:56
Наука
Найдено природное средство от похмелья
Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
РИА Новости 16:22
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Космос
Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли
Хабаровский край сегодня 29 апреля в 00:30
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Общество
Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России
По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Происшествия
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM 29 апреля в 22:13