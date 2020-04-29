Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

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