Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

ТАССвчера в 06:10

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфаксвчера в 03:31

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъвчера в 03:11

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБКвчера в 03:03

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:16

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13
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Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов

Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes.
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Общество

Глава Роспотребнадзора объяснил всплеск числа заражений коронавирусом

За последние два дня количество новых случаев заражения в России составило 15 тысяч человек.
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На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
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Общество

ОГЭ для 9-классников могут отменить

В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Общество

Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам

В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
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Экономика

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:58
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Общество

Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19

Испанские ученые обнаружили пять кожных признаков коронавируса, пишет British Journal of Dermatology.
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Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
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Наука

Найдено природное средство от похмелья

Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
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Спорт

Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко

Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
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Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
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Космос

Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли

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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи

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Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России

По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

REGNUM 29 апреля в 22:13
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