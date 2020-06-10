Финансы
РИАМООфициальный курс евро увеличился до 77,92 рубля
«Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 11 июня, повысилась, по сравнению с показателем на 10 июня, на 22,78 копейки, составив 72,805 рубля», – говорится в материале.
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Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Автоновости дня 15:16
Общество
В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты
Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.
Сахалин.Инфо 19:50
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
Культура
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
Знаменитый комедийный сериал «Little Britain» исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box.
Афиша Daily вчера в 12:26
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Футбол
«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива».
Vprognoze.ru 04:02
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Авто
«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW
Автоновости дня 08 июня в 14:07
Футбол
«Бавария» одолела «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
В полуфинальном матче Кубка Германии мюнхенская «Бавария» дома одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:1. В составе мюнхенцев по мячу забили Иван Перишич с передачи Томаса Мюллера на 14-й минуте и Роберт Левандовски с передачи Йозуа Киммиха на 74-й минуте встречи.
Нева Спорт 16:44
Политика
Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru 15:09
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Финансы
Рубль укрепился к доллару после решения ФРС США по ставке
Курс доллара в ходе торгов Московской биржи снизился на фоне решения комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25%.
Rambler News Service 15:00
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области приближается к 800
9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса: 20 - в Благовещенске, 16 - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Благовещенском, Магдагачинском и Мазановском районах, по одному - в Тынде, Шимановске и Серышевском районах.
Телепорт вчера в 02:20
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera вчера в 04:59
Происшествия
Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
Космос
Китай успешно запустил спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами
Гражданский спутник Haiyang-1D, предназначенный для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море вывел на орбиту Китай.
РЕН ТВ 19:56
Общество
В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
Вести.Ru 14:47
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Армия и оружие
В Японии сообщили о перехвате российского самолета РЭБ
Российский разведывательный самолет Ил-20 сопровождали японские истребители неподалеку от островов Хоккайдо и Хонсю.
ИА Красная Весна 15:23