Финансы

РИАМОРИАМООфициальный курс евро увеличился до 77,92 рубля

«Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 11 июня, повысилась, по сравнению с показателем на 10 июня, на 22,78 копейки, составив 72,805 рубля», – говорится в материале.
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ЦБ РФ повысил курсы иностранных валют

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Официальный курс доллара слегка понижен, евро резко вырос

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Официальный курс евро вырос до 77,92 рубля

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Официальный курс евро на четверг вырос до 77,92 рубля

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Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 68,6183 руб/доллар США и 77,9229 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 68,6183 руб

Финмаркет06:22

ЦБ повысил курс доллара на 10 июня до 68,68 рубля

ТАССвчера в 07:28
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Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

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В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты

Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.
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Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Культура

Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток

Знаменитый комедийный сериал «Little Britain» исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box.
Афиша Daily вчера в 12:26
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс 12:52
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«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»

«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива».
Vprognoze.ru 04:02
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Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
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«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW

Автоновости дня 08 июня в 14:07
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Футбол

«Бавария» одолела «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

В полуфинальном матче Кубка Германии мюнхенская «Бавария» дома одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:1. В составе мюнхенцев по мячу забили Иван Перишич с передачи Томаса Мюллера на 14-й минуте и Роберт Левандовски с передачи Йозуа Киммиха на 74-й минуте встречи.
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Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
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Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

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Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Финансы

Рубль укрепился к доллару после решения ФРС США по ставке

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи снизился на фоне решения комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25%.
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9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса: 20 - в Благовещенске, 16 - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Благовещенском, Магдагачинском и Мазановском районах, по одному - в Тынде, Шимановске и Серышевском районах.
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Общество

Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом

С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera вчера в 04:59
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Происшествия

Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
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Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Газета.Ru 06:29
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Китай успешно запустил спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами

Гражданский спутник Haiyang-1D, предназначенный для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море вывел на орбиту Китай.
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Общество

В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
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Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки

Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Армия и оружие

В Японии сообщили о перехвате российского самолета РЭБ

Российский разведывательный самолет Ил-20 сопровождали японские истребители неподалеку от островов Хоккайдо и Хонсю.
ИА Красная Весна 15:23
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