Финансы

РИАМОРИАМООфициальный курс евро увеличился до 77,92 рубля

«Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 11 июня, повысилась, по сравнению с показателем на 10 июня, на 22,78 копейки, составив 72,805 рубля», – говорится в материале.
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Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 68,6183 руб/доллар США и 77,9229 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ повысил курсы иностранных валют

Самара-ГИС03:00

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ПРАЙМ06:29

Официальный курс доллара слегка понижен, евро резко вырос

Росбалт07:18

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 68,6183 руб

Финмаркет06:22

ЦБ повысил курс доллара на 10 июня до 68,68 рубля

ТАССвчера в 07:28
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С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
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В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
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Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
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Вышел русский трейлер нового фильма Уэса Андерсона

В российский прокат новая картина Уэса Андерсона выйдет осенью этого года.
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Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
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Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Байкал», камеры, установленные вдоль дороги А-333, чаще всего подвержены нападению вандалов.
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В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»

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ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

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Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

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