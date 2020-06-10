Финансы
РИАМООфициальный курс евро увеличился до 77,92 рубля
«Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 11 июня, повысилась, по сравнению с показателем на 10 июня, на 22,78 копейки, составив 72,805 рубля», – говорится в материале.
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Общество
16 социальных учреждений в Сахалинской области уходят на изоляцию
В Сахалинской области 16 социальных учреждений для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов уходят на превентивную изоляцию.
Сахалин.Инфо 18:40
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
Kinonews.ru 04:11
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Здоровье
Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Общество
В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
Вести.Ru 14:47
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
«Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — делают вывод Костин и Греф, подчеркивая, что «такая поддержка обходится гораздо дороже», особенно если клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады.
Первое антикоррупционное СМИ 07:28
Армия и оружие
Силы ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ТАСС вчера в 07:37
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
Кино
Вышел русский трейлер нового фильма Уэса Андерсона
В российский прокат новая картина Уэса Андерсона выйдет осенью этого года.
Коммерсантъ Стиль 15:03
Общество
В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor 03:00
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
Общество
Петербург пошел на поправки. Больницы перегружены, а Смольный думает снимать коронавирусные ограничения
В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 16:09
Технологии
«ВКонтакте» запустила функцию распознавания аудиосообщений
Газета Кемерова вчера в 14:53
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Неизвестные в Бурятии расстреляли дорожные камеры
Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Байкал», камеры, установленные вдоль дороги А-333, чаще всего подвержены нападению вандалов.
RuNews24.ru 12:11
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили 08 июня в 03:01
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
По мнению главы Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах, передает РИА Новости.
Инфорос 01:03
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Космос
Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21
Происшествия
В США освободили под залог экс-полицейского, задерживавшего Флойда
Тwіттеr Под залог освобожден бывший полицейский Миннеаполиса Томас Лейн, которому предъявили обвинения в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РЕН ТВ 19:33