Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро увеличился до 87,29 рубля
Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник (1-3 августа) увеличился на 1,036 рубля и составил 87,2889 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
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Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
Комсомольская правда29 июля в 08:08
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Наука
Социальная изоляция повышает риск ожирения у женщин
ToDay News Ufa 13:27
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
Космос
Военные США готовятся к падению астероида на Землю после сообщений NASA
Специалисты готовились к падению крупных небесных тел в апреле и именно поэтому организовали карантин.
Общественная служба новостей вчера в 09:29
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru 18:50
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 15:34
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил требование первого президента Украины Леонида Кравчука заплатить его стране 300 миллиардов долларов для восстановления Донбасса.
Аргументы и Факты 21:40
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Общество
Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости 19:46
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Москва 24 14:12
Политика
Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Lenta.ru 19:48
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Политика
Путин потребовал решить проблему химотходов в Усолье-Сибирском
Владимир Путин потребовал решить проблему аварийных объектов химических отходов в Усолье-Сибирском, что под Иркутском, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:12
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Авто
Brabus представил пакет доработок для нового Mercedes-Benz GLB
Берлин, 31 июля 2020, 09:52 — REGNUM Немецкое тюнинговое ателье Brabus GmbH представило комплект улучшений для Mercedes-Benz GLB.
REGNUM 02:52
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru 18:05
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана 08:48
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa 05:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса
Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08