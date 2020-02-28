Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно увеличилась на 1,69 рубля, составив 70,0206 рубля. На сегодняшних торгах российская валюта продолжила усиленно снижаться.

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

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