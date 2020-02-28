Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро вырос более чем на два рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно увеличилась на 1,69 рубля, составив 70,0206 рубля. На сегодняшних торгах российская валюта продолжила усиленно снижаться.
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Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
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