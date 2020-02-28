Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро вырос более чем на два рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно увеличилась на 1,69 рубля, составив 70,0206 рубля. На сегодняшних торгах российская валюта продолжила усиленно снижаться.
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Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:49

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 66,99 рубля

ПРАЙМ05:02

Банк России на 29 февраля повысил курс евро к рублю почти на 2 руб. 8 коп. до 73.7235 руб., курс доллара США - более чем на 1 руб. 38 коп. до 66.9909 руб

АК&М05:29

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

РИА Новости05:25

ЦБ повысил курс доллара до 66,99 руб. на 29 февраля - 2 марта

ТАСС05:12

ЦБ не отпустил доллар на выходные по официальному курсу за 67 рублей, недодав копейку. Но евро сделал бивалютную корзину дороже 70 рублей

Интересант05:10

Курс евро вырос более чем на два рубля

АБН05:40
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Армия и оружие

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В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
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РПЦ просит передать ей «Спас-на-Крови» в центре Петербурга

Русская православная церковь требует передачи в ее руки храма Воскресения Христова, более известного как Спас-на-Крови, расположенного на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга.
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Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

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Минобороны Турции: Россию предупреждали о дислокации военных в Идлибе

«Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары», — заявил Акар.
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Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
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В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Армия и оружие

Боевики ПНС обстреляли военных ливийской армии на юге Триполи

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В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

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Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
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Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
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«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
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По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
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Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

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Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
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Падение индекса РТС превысило 7%

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Эпидемии коронавируса станут сезонными

Российские специалисты отметили, что инфекция начнет ежегодно поражать волнами эпидемии наиболее восприимчивую часть населения: пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом.
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Пятеро богатейших россиян потеряли за день $6 млрд из-за коронавируса

Эксперты Forbes подсчитали, что пятеро богатейших людей России лишись за день $6 млрд на фоне ситуации с коронавирусом.
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В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
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Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV

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Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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