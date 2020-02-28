Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро вырос более чем на два рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно увеличилась на 1,69 рубля, составив 70,0206 рубля. На сегодняшних торгах российская валюта продолжила усиленно снижаться.
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Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:49

Курс евро вырос более чем на два рубля

АБН05:40

ЦБ не отпустил доллар на выходные по официальному курсу за 67 рублей, недодав копейку. Но евро сделал бивалютную корзину дороже 70 рублей

Интересант05:10

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

РИА Новости05:25

ЦБ повысил курс доллара до 66,99 руб., евро - до 73,72 руб

ТАСС05:12

Банк России на 29 февраля повысил курс евро к рублю почти на 2 руб. 8 коп. до 73.7235 руб., курс доллара США - более чем на 1 руб. 38 коп. до 66.9909 руб

АК&М05:29

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 66,99 рубля

ПРАЙМ05:02
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