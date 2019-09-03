Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро вырос до 73,2 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,06 копейки - до 73,2032 рубля, курс доллара увеличился на 28,37 копейки - до 66,9072 рубля, следует из данных Банка России.
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